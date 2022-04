Ook Leclerc ontloopt straf na in lap-onderzoek

Charles Leclerc veroverde vandaag de pole position in Melbourne. De Monegask moest echter vrezen voor zijn goede startpositie. Hij moest zich namelijk melden bij de stewards omdat hij mogelijk te langzaam had gereden tijdens zijn in lap, dat mag volgens de regels van de wedstrijdleiding niet.

Maar Leclerc komt er goed vanaf. De stewards hebben namelijk besloten geen verdere actie te ondernemen tegen de Monegask. Volgens de stewards was Leclerc namelijk het rondje begonnen als cool down lap, hier hoeven de coureurs zich dan niet te houden aan de regels omtrent de minimale rondetijd. Ook Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda moesten zich melden voor hetzelfde vergrijp. Zhou kreeg geen straf en Tsunoda een reprimande.