Marko opvallend kritisch op Verstappen: "Hadden meer rust verwacht"

Red Bull Racing kende een redelijk succesvolle kwalificatie in Melbourne. Op het Australische asfalt reed een ontevreden Max Verstappen de tweede tijd en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam ook goed voor de dag met de derde tijd. De twee coureurs reageerden zeer verschillend, Verstappen was gefrustreerd terwijl Perez zeer tevreden was.

Verstappen kent over het algemeen een zeer lastig weekend. De Nederlandse regerend wereldkampioen maakte al meerdere uitstapjes buiten de baan en daarnaast verremde hij zich ook regelmatig. Ook tijdens het derde kwalificatiedeel maakte hij een remfoutje waardoor hij in zijn snelste ronde net tekort kwam ten opzichte van de snelste tijd van Charles Leclerc.

Limiet

Bij Red Bull was niet iedereen even blij met het foutje van Verstappen. Er kwam zelfs ongebruikelijke kritiek vanuit de mond van teamadviseur Helmut Marko. De uitgesproken Oostenrijker was nogal duidelijk in gesprek met Motorsport Total: "Ik denk dat hij over de limiet heen gaat en veel te veel wil. Met zijn wereldtitel op zak hadden wij verwacht dat er meer rust zou ontstaan, maar blijkbaar is daar nog een titel voor nodig. Dan gaat hij de kwalificatie niet onder zulke druk in."

Blij

Toch is Marko niet alleen boos, de Oostenrijker is tevens tevreden. De Red Bulls zaten er namelijk goed bij, veel beter dan de concurrentie. De tweede Ferrari van Carlos Sainz kwam namelijk niet verder dan de negende plaats. Marko: "Wij zitten er gewoon weer goed bij. Het draait allemaal om duizenden en tienden dus wij zijn echt heel erg blij met deze tweede en derde plaats."