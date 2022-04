Hamilton worstelt met zijn Mercedes: "Deze auto is een soort ratelslang"

Regerend constructeurskampioen Mercedes verbeterde zich in de Australische kwalificatie enigszins ten opzichte van de vorige races. De Duitse formatie kende in Saoedi-Arabië en Bahrein zeer moeilijke weekenden maar in Melbourne ging het vandaag alweer een stukje beter. De sfeer bij de ploeg was dan ook iets beter.

Lewis Hamilton en George Russell kwalificeerden zich als vijfde en zesde. Voor Hamilton was het een grote verbetering ten opzichte van zijn zaterdag in Saoedi-Arabië. Toch hadden de zilverpijlen ook op het Albert Park Circuit in Melbourne weer zeer veel last van porpoising en de andere kinderziektes. Wel was het een verbetering voor de worstelende ploeg.

Gisteren

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton was dan ook redelijk tevreden met zijn Australische kwalificatie. Na afloop sprak Hamilton met zijn landgenoten van Sky Sports: "Vergeleken met gisteren ging het wel goed. Ook vergeleken met de vorige race ging het wel goed. Jeddah was heel erg zwaar. Gisteren was het een moeilijke dag, we kwamen flink tekort. We hebben hard gewerkt in de nacht, datzelfde geldt voor iedereen op de fabriek."

Ratelslang

Hamilton deed er alles aan om zoveel mogelijk uit zijn bolide te persen. Uiteindelijk kwam hij tot de vijfde tijd, net voor teammaat Russell. Toch baalde de Brit: "Ik had tijdens mijn ronde het idee dat er meer in de auto zat. Ik baal ervan dat ik dat kleine beetje meer er niet uit kon krijgen. Maar als je deze auto een klein beetje pusht, dan wordt hij nogal lastig. Deze auto is een soort adder, een soort ratelslang."