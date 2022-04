Verstappen mist vertrouwen: "Voel mij al het gehele weekend niet op mijn gemak"

Max Verstappen start de Australische Grand Prix morgen vanaf de tweede plaats. Hij kwam net tekort voor de pole position in een weekend dat vooralsnog vrij frustrerend verloopt voor de regerend wereldkampioen. Verstappen had ook in de kwalificatie problemen met zijn bolide en dat zorgde niet voor lachende gezichten.

Gisteren tijdens de trainingen werd al duidelijk dat Verstappen de nodige moeite had met de balans van zijn Red Bull. De Nederlander liet dat overduidelijk weten en sprak de hoop uit dat alles voor vandaag zou zijn opgelost. In de kwalificatie kwam het er net niet van, maar toch was zijn rondje goed genoeg voor de tweede tijd.

Limiet

Na afloop was Verstappen dan ook niet de vrolijkste coureur. Hij was overduidelijk in zijn antwoorden op de vragen van interviewer van dienst Johnny Herbert. Verstappen: "Ik voel mij al het gehele weekend niet fijn in de auto. Er is nog geen één rondje geweest waarin ik mij vertrouwd voelde. Het is moeilijk maar de tweede tijd is alsnog een goed resultaat. Ik voel mij echter nog niet goed genoeg om de limiet te bereiken. We gaan het allemaal analyseren."

Meer

Verstappen start morgen alsnog op de eerste startrij dus de kansen op een overwinning liggen er zeker. Toch wil de Nederlander nog niet de loftrompet spelen in Melbourne: "Waarschijnlijk stabiliseert de race pace een beetje maar dit weekend zijn we echt all over the place. Ik ben blij met de tweede tijd maar als team willen we vanzelfsprekend veel meer."