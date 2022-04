Marko verklaart problemen: "Hij had gewoon te weinig downforce"

Het lijkt erop dat men ook dit weekend weer een duel tussen de teams van Red Bull Racing en Ferrari kan verwachten. De twee renstallen ontliepen elkaar al nauwelijks tijdens de eerste twee races van het seizoen. Ook in Australië zijn de teams weer aan elkaar gewaagd tijdens de trainingen.

In zowel de eerste als de tweede training was Ferrari de bovenliggende ploeg. De wagens van Carlos Sainz en Charles Leclerc oogden snel maar wel hadden ze flink wat last van porpoising. Red Bull-kopman Max Verstappen had op zijn beurt wat last van problemen met de balans. Hij was dan ook nogal geïrriteerd over de boordradio tijdens de tweede training.

Derde sector

Red Bull-adviseur Helmut Marko had enkele duidelijke verschillen gezien tussen zijn ploeg en de Italiaanse concurrentie. De Oostenrijker sprak zich uit in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "We moeten afwachten hoe het circuit zich ontwikkelt. We verliezen momenteel teveel tijd op Ferrari in de derde sector. Sainz was in die sector tijdens de eerst training wel acht tienden sneller dan Max."

Downforce

Marko weet in ieder geval waardoor de problemen van Verstappen kwamen. De Oostenrijker is niet te beroerd om deze info te delen met de buitenwereld: "Max had gewoon te weinig downforce, dat was het probleem. Wij moeten nu gaan beslissen of wij gaan kiezen voor minder topsnelheid, meer downforce of dat we het gewoon zo gaan houden."