Verstappen tevreden na wisselende vrijdag: "Hebben vooruitgang geboekt"

Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag in Australië. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde in de eerste vrije training de vierde tijd. In de tweede training in Melbourne ging het iets beter en reed Verstappen de tweede plek, toch klonk hij niet heel tevreden over de boordradio.

Verstappen had in de tweede training de nodige problemen met zijn balans. Daarnaast had hij ook last van het aanwezige verkeer en schoot hij bijna van de baan. Over de boordradio liet de regerend wereldkampioen in duidelijke taal weten dat hij nog niet in zijn nopjes was. Toch waren de rondetijden niet zo slecht, de Ferrari's waren echter wel sneller dan de Red Bulls van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez.

Ferrari

Na afloop van de training toonde Verstappen zich wat positiever dan tijdens de sessies zelf. Hij sprak zich uit tegenover zijn eigen website en legde daar de problemen uit: "In de eerste training en aan het begin van de tweede training van de balans nog niet goed. We hebben daarna de auto iets veranderd voor de laatste run en dat voelde al iets beter. We verliezen iets op de Ferrari maar we doen er alles aan om het gat wat kleiner te maken. Ze zijn weer snel."

Stabiel

Desondanks de balansproblemen is de Nederlandse coureur overwegend positief over zijn vrijdag. Tegenover zijn website geeft hij aan dat er een stijgende lijn inzit: "In de long runs lijkt alles stabiel en goed dus daar ben ik blij mee. We hebben vandaag echt vooruitgang geboekt. Dat was ook wel nodig want in het begin was het nogal tricky. We bewegen in de goede richting en ik hoop dat we nog wat aanpassingen kunnen doen voor morgen."