Verstappen wijst naar concurrentie: "De Ferrari is een raket op het rechte stuk"

Het lijkt erop dat men zich in Australië weer kan verheugen op een mooi gevecht tussen Ferrari en Red Bull Racing. De tweede renstallen ontlopen elkaar nauwelijks en kopmannen Charles Leclerc en Max Verstappen vochten dit seizoen al enkele prachtige duels uit. Toch wil niemand zichzelf uitroepen tot favoriet.

Tijdens de eerste twee vrije trainingen op het circuit in Albert Park waren de Ferrari's in ieder geval de snelste. Leclerc reed de snelste tijd in de tweede training en zijn teamgenoot Carlos Sainz deed hetzelfde eerder op de dag. Verstappen moest elke keer wat snelheid toegeven en beklaagde zich in de tweede training op de radio over zijn bolide.

Topsnelheid

Al voor de trainingen gaf de Nederlander aan dat hij verwacht dat Ferrari de te kloppen ploeg is. Verstappen was tegenover Motorsport.com glashelder: "Volgens mijn persoonlijke indruk is de Ferrari echt een raket op het rechte stuk. Misschien zijn anderen het niet met mij eens, geen idee. Het hangt ook af van met hoeveel vleugel iedereen rijdt. Wij hebben zeker een goede topsnelheid maar ik wil niet zeggen dat wij sneller zijn. Het is alleen zo dat wij ervoor hadden gekozen om met minder downforce te rijden in Jeddah."

Downforce

De verschillende downforceniveau's zullen vermoedelijk ook in Melbourne weer een rol gaan spelen. Verstappen vindt het echter geen probleem: "Het maakt het wel interessant dat je ervoor kan kiezen om met minder downforce te rijden maar alsnog dezelfde rondetijden kan rijden. Dat is goed voor het gevecht. We zullen het dit weekend opnieuw gaan bekijken. Ik heb vanzelfsprekend geen idee waar de andere meerijden in vergelijking met ons. We moeten eerst maar eens gaan kijken hoeveel grip we hier hebben."