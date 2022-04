Hamilton verrast Hill: "Hij laat weinig frustratie zien!"

Lewis Hamilton vocht vorig seizoen nog een prachtig titanenduel uit met Max Verstappen. Dit seizoen is alles echter anders en worstelt de legendarische zevenvoudig wereldkampioen vooral met zijn Mercedes. De teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn overduidelijk sneller en de Mercedes zelf heeft flink wat last van porpoising.

Hamilton mocht nog wel het podium beklimmen bij de seizoensopener in Bahrein maar dat kwam mede door de dubbele Red Bull-uitvalbeurt. Tijdens de tweede race van het seizoen in Saoedi-Arabië werden Hamiltons problemen pijnlijk duidelijk. De Brit kwam niet door het eerste kwalificatiedeel heen en finishte slechts als tiende. In Australië wil de Brit vast en zeker beter voor de dag komen maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.

Frustratie

Opvallend genoeg blijft Hamilton vrij rustig onder de situatie. De Brit meldt zich bijvoorbeeld nooit in blinde woede op de boordradio en ook bij interviews straalt hij rust uit. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vindt het bijzonder en hij spreekt zich uit bij Sky Sports: "Als Lewis gefrustreerd is, dan laat hij daar maar zeer weinig van zien. Ik denk dat hij wat teleurstelling en zorgen laat zien omdat hij graag weer wil winnen."

Allerbeste

Hill denkt niet dat Hamilton de handdoek in de ring gaat gooien. De Mercedes-coureur heeft immers al zeer veel records in handen en die indrukwekkende erelijst kan hij alleen maar indrukwekkender maken. Hill: "Ik denk dat hij het comfort heeft van zeven wereldtitels. Maar dat comfort is weg als je er acht wereldtitels van kan maken. Dan ben je namelijk de allerbeste allertijden."