Ricciardo over astronomisch aanbod Red Bull: "Juiste keus om te vertrekken"

Daniel Ricciardo heeft gereageerd op de uitspraak van Christian Horner dat de timing van zijn vertrek bij Red Bull spectaculair slecht was, en dat Red Bull hem een astronomisch aanbod had gedaan om te blijven. Ricciardo schokte de paddock toen hij het team eind 2018 verliet voor wat een relatief noodlottige overstap naar Renault werd, voordat hij na twee jaar daar vertrok en bij McLaren tekende.

Horner voelde dat Ricciardo twijfelde aan het vermogen van Honda om Red Bull naar een wereldtitel te stuwen. De Australiër heeft in dat opzicht ongelijk gekregen omdat Max Verstappen vorig jaar, in het afscheidsjaar van Honda, de wereldtitel wist te winnen.

Lees wat Horner zei over Ricciardo: "Zijn timing was spectaculair slecht"

Maar terwijl de Australiër hoopt zijn stempel te drukken bij zijn huidige team, zei hij dat hij geen last had van het 'verhaal' rond zijn vertrek bij Red Bull. Ricciardo maakte volgens hem de keus die hij op dat moment het beste achtte voor zijn toekomst. In gesprek met de Herald Sun zegt hij: "Natuurlijk zou ik graag een titel winnen met McLaren en dan zeggen 'ik zei het je toch' of wat dan ook'. Maar tot die tijd waardeer ik alles bij McLaren."

"Dat mensen erover praten boeit mij niet echt. Ik had ook verwacht dat het zou komen op het moment dat ik een groot team zou verlaten en op dat moment voelde ik duidelijk dat het de juiste stap voor mij was. Ik sta er nog steeds volledig achter."

Hij voegde eraan toe dat hij wist dat Red Bull uiteindelijk weer vooraan zou strijden om de overwinningen en dat er verschillende factoren waren die hem ertoe brachten het team te verlaten.

"Het is niet iets waar ik op terugkijk en waar ik spijt van heb of waarvan ik denk dat ik het anders had moeten doen. Ik denk ook dat Red Bull nu weer bovenaan staat of opnieuw vecht voor de wereldtitels, ik wist dat dat ook zou gebeuren. Er zijn ook veel dingen intern in het team die speelden, dus het is niet dat ik moest blijven vanwege een snelle auto."