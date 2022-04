Horner kritisch op keuze Ricciardo: "Timing was spectaculair slecht"

Daniel Ricciardo stond jaren lang te boeken als het grootste aanstormende talent uit de Red Bull-stal. De Australiër versloeg in zijn eerste Red Bull-jaar teamgenoot Sebastian Vettel en er lag een gouden toekomst op hem te wachten. In 2016 werd Max Verstappen echter zijn nieuwe teamgenoot en verschoven de verhoudingen.

Ricciardo vertrok bij de Oostenrijkse renstal en tekende een contract bij het team van Renault. In 2019 en 2020 reed hij met wisselende successen voor de Franse ploeg. Hij eindigde in 2020 meermaals op het podium maar vertrok aan het einde van het jaar naar McLaren. Bij de oranjekleurige renstal kende de Australiër weer wat opstartproblemen, wel wist hij vorig jaar de Italiaanse Grand Prix te winnen. Dit jaar wil het echter nog niet vlotten voor de goedlachse coureur.

Stratosferisch

Jaren na zijn Red Bull-vertrek kijkt men bij de Oostenrijkse renstal nog steeds hoofdschuddend naar de keuze. Teambaas Christian Horner begrijpt niet waarom de Australische coureur toentertijd voor Renault koos. Horner is nogal duidelijk in gesprek met de Australische versie van de Daily Telegraph: "We hebben hem toen echt een 'stratosferisch' aanbod gedaan."

Timing

Toch begrijpt Horner ergens ook wel dat Ricciardo de Red Bull-deur dichttrok. De Britse teambaas zag immers dat Max Verstappen steeds dominanter werd. Toch heeft Horner nog steeds wat kritiek op de move van de Australiër: "Zijn timing was echt spectaculair slecht. Maar aan de andere kant, hij zag dat Max opbloeide. Hij wilde zeker weten niet de tweede coureur van het team zijn."