Hill wil wereldtitel Hamilton niet uitsluiten: "Waarom niet?"

Lewis Hamilton vocht vorig seizoen nog een episch titelduel uit met zijn grote rivaal Max Verstappen. Nu enkele maanden later is alles anders. De Britse Mercedes-coureur kent vele problemen en zijn auto is niet bepaald de snelste van het stel. De teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn immers beduidend sneller.

Hamilton is veroordeeld tot gevechten in het middenveld. Tijdens de afgelopen Grand Prix in Saoedi-Arabië liep alles in de figuurlijke soep. De Brit kwam niet eens door het eerste kwalificatiedeel heen en was daardoor veroordeeld tot een inhaalrace. Zijn wedstrijd verliep aardig maar zijn strategie verliep waardeloos. De Brit moest zich daardoor weer naar voren vechten en werd tiende.

Wedkantoren

Veel mensen geloven dan ook niet in een achtste wereldtitel van de Britse coureur. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill staat echter volledig achter zijn landgenoot. Hill denkt dat een titel er nog wel inzit. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ja, waarom niet? Ik denk dat het wel een kleine kans is. De wedkantoren zien het waarschijnlijk niet gebeuren dus het kan misschien niets kwaad om wat geld in te zetten op Lewis."

Ploeteren

Hill denkt namelijk dat het nog een zeer spannend en bijzonder seizoen gaat worden. De huidig analist van het Britse Sky Sports ziet alles nog gebeuren: "Ik heb het al eerder geroepen maar dit wordt een heel lang en zwaar wereldkampioenschap. We zullen ons de eerste races van het jaar waarschijnlijk niet meer herinneren als we halverwege het seizoen zijn. Het wordt echt ploeteren. Zo lang de kop van het veld met elkaar vecht en er geen team alleen dominant is, dan komt er waarschijnlijk niemand op grote voorsprong. Je moet dan ook niet uitsluiten dat Mercedes nog mee kan vechten."