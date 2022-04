Horner niet verbaast door afhaken Mercedes: "In sport verandert alles de gehele tijd"

Het team van Mercedes was jarenlang dominant in de Formule 1. De Duitse constructeur won sinds 2014 elk jaar de constructeurstitel. Dit jaar is alles echter anders, door de nieuwe reglementen liggen de Duitsers mijlenver achter op de concurrentie.

De Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton liggen mijlenver achter op de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Die twee teams vormen dit jaar de top van het veld. Mercedes heeft juist grote problemen, de wagens hebben zeer veel last van porpoising en Hamilton kwam in Jeddah niet eens door het eerste kwalificatiedeel.

Voetbal

Voor velen kwam de terugslag van Mercedes aan als een grote verrassing. Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het de normaalste zaak van de wereld. Tegenover Sky Sports spreekt hij zich uit: “In elke sport verandert alles de gehele tijd. In voetbal gebeurt dat, in elke sport dan ook. Ferrari was de laatste jaren stil maar nu hebben ze een heel erg competitieve auto.”

Fantastisch

Horner draait echter lang genoeg mee om te weten dat Mercedes zomaar weer kan meestrijden om de knikkers. De Brit ziet het echter als iets positiefs: “Het is echt geweldig dat er nu een ander team vooraan meedoet. Als Mercedes de problemen oplost doen ze ook weer mee, dan hebben we dus zes coureurs die meedoen voor de titel. Dat is echt fantastisch.”