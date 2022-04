Davidson waarschuwt Mercedes: "Dit los je niet snel op"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald sterk uit de startblokken gekomen dit seizoen. De Duits fabrikant had hoge verwachtingen maar al snel werd duidelijk dat Ferrari en Red Bull Racing veel sterker zijn. De nieuwe Mercedes kampt daarnaast ook nog eens met enkele onhandige problemen.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell krijgen regelmatig te maken met het fenomeen porpoising. De zilverpijlen stuiteren over de baan en de problemen lijken nogal hardnekkig. In Jeddah verliep het weekend ook nog eens waardeloos voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, hij kwam niet door het eerste kwalificatiedeel heen en pakte slechts één puntje in de race na een verkeerde strategische gok.

Bokkend paard

Mercedes-simulatorcoureur en Sky Sports-analist Anthony Davidson denkt te weten waar de problemen vandaan komen. De Brit laat aan zijn werkgever Sky Sports weten dat de Duitse renstal niet met de ideale rijhoogte kan rijden, in tegenstelling tot Red Bull. "Je ziet dat niet echt bij Mercedes en ook niet echt bij Ferrari, je kan daar meer gestuiter zien. Het zou voor Mercedes ideaal zijn om met de rijhoogte van Red Bull te rijden. Elke keer dat ze dat proberen gaat de auto steeds meer stuiteren en dat is nadelig voor het comfort en de snelheid. Het gebeurt niet alleen op de rechte stukken maar ook nog eens in de bochten. De auto wordt een soort bokkend paard waaraan je je niet kan vasthouden."

Niemandsland

Davidson is reëel, hij weet dat Mercedes nog een lange weg te gaan heeft. De Brit vreest met grote vrezen, hij laat het duidelijk weten. "De auto is niet zo goed als de wagens van Red Bull en Ferrari. Ze bevinden zich echt in niemandsland. Ze bevinden zich in het grijze gebied waarin ze niemand kunnen aanvallen, ze zijn wel absoluut sneller dan de wagens achter hen. Ik verwacht wel dat ze progressie gaan boeken maar dat kost tijd. Dit los je niet snel op."