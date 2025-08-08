Sky-analist wijst groot knelpunt van Hamilton aan

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplek gescoord, en maakte in Hongarije een slechte indruk. Anthony Davidson benoemt de olifant in de kamer, en wijst naar Hamiltons leeftijd.

Hamilton is met zijn 40 jaar één van de opa's van de Formule 1. Alleen Fernando Alonso (44) is ouder, en voor Hamilton is het soms lastig om de jonkies bij te houden. In Hongarije viel hij af in Q2 in de kwalificatie, en na afloop riep hij dat hij nutteloos was en dat Ferrari een andere coureur nodig heeft. Het waren pijnlijke uitspraken, en het werd alleen maar pijnlijker toen Hamilton in de race ook buiten de punten finishte.

Olifant in de award

Oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson reageert kritisch bij Sky Sports. Hij wijst naar Hamiltons leeftijd: "Dit is gewoon een hindernis die hij moet overwinnen, en ik vind het niet er om dat te zeggen, want het is de olifant in de kamer. Ik heb het zelf ook meegemaakt als coureur: leeftijd speelt ook een rol."

"Ik heb het gevoel dat deze periode van bezinning voor hem, nu hij als atleet ouder wordt... Het heeft wel invloed op zijn performance. Wat hijzelf en betrokkenen ook zeggen, ze zullen niet snappen waarom ik er zo over denk, maar ik heb dit zelf ook meegemaakt als atleet. Ik ben nu 46 en met pensioen. Je gaat jezelf vragen stellen, dat is heel normaal."

Generatie auto's

Volgens Davidson spelen er nog meer dingen een rol, en hij wijst naar zijn worsteling met de huidige generatie auto's: "Lewis is in mijn ogen niet meer dezelfde coureur geweest sinds 2022, toen de nieuwe regels werden ingevoerd. Hij heeft harder dan ooit moeten werken om zijn stijl aan te passen aan de auto, iets wat hij al meerdere keren daarvoor heeft gedaan in de Formule 1. De auto's van nu zijn niet te vergelijken met de bolides met V8-motoren en gegroefde banden, waarin hij ook reed."