user icon
icon

Sky-analist wijst groot knelpunt van Hamilton aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky-analist wijst groot knelpunt van Hamilton aan
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 12:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplek gescoord, en maakte in Hongarije een slechte indruk. Anthony Davidson benoemt de olifant in de kamer, en wijst naar Hamiltons leeftijd.

Hamilton is met zijn 40 jaar één van de opa's van de Formule 1. Alleen Fernando Alonso (44) is ouder, en voor Hamilton is het soms lastig om de jonkies bij te houden. In Hongarije viel hij af in Q2 in de kwalificatie, en na afloop riep hij dat hij nutteloos was en dat Ferrari een andere coureur nodig heeft. Het waren pijnlijke uitspraken, en het werd alleen maar pijnlijker toen Hamilton in de race ook buiten de punten finishte.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug
 Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

27 jul

Olifant in de award

Oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson reageert kritisch bij Sky Sports. Hij wijst naar Hamiltons leeftijd: "Dit is gewoon een hindernis die hij moet overwinnen, en ik vind het niet er om dat te zeggen, want het is de olifant in de kamer. Ik heb het zelf ook meegemaakt als coureur: leeftijd speelt ook een rol."

"Ik heb het gevoel dat deze periode van bezinning voor hem, nu hij als atleet ouder wordt... Het heeft wel invloed op zijn performance. Wat hijzelf en betrokkenen ook zeggen, ze zullen niet snappen waarom ik er zo over denk, maar ik heb dit zelf ook meegemaakt als atleet. Ik ben nu 46 en met pensioen. Je gaat jezelf vragen stellen, dat is heel normaal."

Generatie auto's

Volgens Davidson spelen er nog meer dingen een rol, en hij wijst naar zijn worsteling met de huidige generatie auto's: "Lewis is in mijn ogen niet meer dezelfde coureur geweest sinds 2022, toen de nieuwe regels werden ingevoerd. Hij heeft harder dan ooit moeten werken om zijn stijl aan te passen aan de auto, iets wat hij al meerdere keren daarvoor heeft gedaan in de Formule 1. De auto's van nu zijn niet te vergelijken met de bolides met V8-motoren en gegroefde banden, waarin hij ook reed."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Anthony Davidson Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.619

    De allergrootste knelpunt bij Lewis is bij het instappen in zijn bolide.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 15:29

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar