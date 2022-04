Verstappen kijkt uit naar Australisch weekend: "Hoop op probleemloos weekend"

Veel coureurs kijken al geruime tijd reikhalzend uit naar het aankomende weekend. Het Formule 1-circus is dit weekend immers weer neergestreken in Melbourne voor de Australische Grand Prix. Voor het eerst sinds 2019 zullen de heren coureurs hun bolides weer door Albert Park sturen, de coronacrisis was de afgelopen jaren immers de spelbreker.

Dit jaar is de race gewoon weer terug. De coureurs zullen wel te maken krijgen met een compleet andere baan. De baan in Albert Park is op meerdere punten namelijk aangepakt. Meerdere langzame bochten zijn veranderd in snellere bochten en men hoopt dat het inhalen wat makkelijker gaat worden.

Inhalen

Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen kijkt uit naar het weekend in Melbourne. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur spreekt zijn enthousiasme uit tegenover zijn eigen website: "Ik kijk er naar uit om weer in Australië te gaan racen, het is al weer eventjes geleden! De sfeer op het circuit is altijd super. De updates aan het circuit zullen interessant zijn. Ik denk dat het een groot verschil zal zijn, ik verwacht vooral veel van bocht 6 omdat daar de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden. Er moeten nu meer inhaalmogelijkheden zijn en dat is altijd positief."

Stoffig

Verstappen en zijn collega's zullen de eerste coureurs in lange tijd zijn op de baan. De Nederlander weet dan ook dat het een listig weekend zal gaan worden: "Het wordt interessant om te zien hoe de auto gaat presteren in Melbourne want de baan kan soms behoorlijk stoffig zijn. Ik hoop dat we als team een probleemloos weekend voor de boeg hebben. Laten we afwachten wat er zondag gebeurt."