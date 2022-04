Sainz worstelt nog met bolide: "Kan hem nog niet besturen zoals ik wil"

Het team van Ferrari is dit seizoen sterk uit de startblokken gekomen. De legendarische Italiaanse renstal won in Bahrein en reed ook een puike race in Saoedi-Arabië. Charles Leclerc is de grote smaakmaker bij de ploeg maar zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz doet het zeker ook niet slecht.

De Spanjaard heeft overduidelijk nog wat moeite met zijn materiaal. Toch kan Sainz aardig volgen, hij stond in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië gewoon op het podium. Die twee podiumplaatsen zorgen er dan ook voor dat hij op een keurige twee plaats in de tussenstand staat. Hij moet echter wel twaalf punten toegeven op zijn teamgenoot Leclerc.

Vertrouwen

Sainz heeft in de eerste twee races nog geen enkel groot risico genomen. Hij doet dat met een reden. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich eerlijk en duidelijk uit: "In deze auto voel ik mij nog niet helemaal honderd procent. Nog maar honderd dagen geleden reed ik in Jeddah met de wagen van vorig jaar. Die wagen gaf mij heel erg veel vertrouwen waardoor ik voor mijn idee ook heel erg snel was. Honderd dagen later krijg ik van de auto nog niet terug wat ik precies wil terugkrijgen."

Binnenskamers

De Spanjaard is eerlijk over zijn worstelingen met de nieuwe wagen. Sainz wil echter niet specifiek uitleggen wat het grote probleem is met de nieuwe auto: "Ik kan deze auto nog niet besturen zoals hij graag gereden wil worden. Ik kan niet precies uitleggen wat er aan de hand is omdat dit uit privacyoverwegingen binnenskamers moet blijven. Het is ook nog eens een enorm technisch verhaal waardoor het moeilijk uit te leggen is aan buitenstaanders en de pers."