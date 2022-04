Video: Red Bull rijdt vast op The Strip

Gisternacht maakte de Formule 1 bekend dat men vanaf 2023 gaat racen in Las Vegas. Het wereldberoemde gokparadijs in Nevada is daarmee de derde Amerikaanse Grand Prix op de kalender. De Formule 1 racet immers ook in Austin en in Miami. De Grand Prix in Las Vegas gaat echter dwars door de stad.

De heren coureurs zullen ook rijden over de wereldberoemde Strip. Deze lange weg leidt langs alle bekende hotels in de stad en vormt het lange rechte stuk van het circuit in de stad. Red Bull Racing heeft al eerder gereden op de Strip. Enkele jaren gelden namen ze er een gelikt filmpje op waarin een Red Bull-wagen over de weg scheurde.