Hamilton eerlijk over mentale problemen: "Je bent niet alleen"

Lewis Hamilton vocht vorig seizoen een titanenduel uit met Max Verstappen. Uiteindelijk ging de Nederlandse Red Bull-coureur er op spectaculaire wijze vandoor met de wereldtitel. Daarna verdween Hamilton geruime tijd van de sociale media en twijfelde men aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Nu is Hamilton echter gewoon weer terug in de auto en op social media. De Brit kende tot nu toe twee zeer teleurstellende races. In Bahrein eindigde hij met een gelukje nog wel op het podium maar in Saoedi-Arabië liep alles in de soep. Hij kwam niet door Q1 heen en kende ook een zeer lastige race met de tiende plaats als resultaat.

Moeilijk

Ook op social media is Hamilton weer helemaal terug. De Britse Mercedes-coureur deelt op Instagram vandaag een zeer openhartig verhaal. In zijn Stories is hij eerlijk over zijn mentale struggles: "Ik heb het mentaal en emotioneel moeilijk gehad voor een lange tijd. Om door te blijven gaan is een een grote inspanning maar we moeten doorvechten. We hebben nog zoveel te doen en te bereiken."

Niet alleen

Hamilton richt zich in zijn post direct tot zijn fans. Hij steekt iedereen een hart onder de riem die dezelfde problemen kent als hij zelf: "Ik schrijf dit om te vertellen dat het oké is hoe jij je voelt. Je moet alleen weten dat je niet niet alleen bent en dat wij hier samen doorheen komen. Een vriend herinnerde mij er vandaag aan dat je zo krachtig bent en je alles kan bereiken als je je het probeert. Wij kunnen alles als we het proberen!"