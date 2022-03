Hülkenberg realistisch: "Niet wanhopig op zoek naar een zitje"

Nico Hülkenberg begint langzamerhand naam te maken als de vaste invalkracht van de Formule 1. De Duitse coureur kwam in Bahrein en Saoedi-Arabië in actie als de vervanger van Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur testte positief op het coronavirus en Hülkenberg kreeg weer een telefoontje.

In 2020 mocht de populaire Duitser zijn helm ook al weer opzetten. Toentertijd viel hij driemaal in bij het team van Racing Point. Hij verving toen Sergio Perez en Lance Stroll, beide coureurs testten toen ook positief op het coronavirus. Hülkenbergs huidige comeback verliep iets minder succesvol dan twee jaar terug, hij had veel moeite met de Aston Martin en kon geen puntje scoren.

Wanhopig

De kans is groot dat Vettel voor de aankomende race in Australië weer in de wagen gaat kruipen. Dat zou dus betekenen dat Hülkenberg weer aan de zijlijn plaats gaat nemen. De Duitser heeft er inmiddels vrede mee, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Natuurlijk mis ik het racen. De ene dag mis je dat meer dan op een andere dag. Ik denk dat, dat iets heel natuurlijks is. Ik wil heel graag racen maar ik ben niet wanhopig opzoek naar een zitje."

Bellen

Hülkenberg is altijd bereikbaar voor een invalbeurt, toch is zijn motivatie wat minder dan voorheen. De Duitser is er heel erg duidelijk over: "Ik was er mentaal gezien wel redelijk klaar mee maar deze corona-invalbeurten kwamen nu op mijn pad. Wie weet wat er dit jaar nog meer gaat gebeuren. Ik denk dat het lastig wordt om in de toekomst een zitje te vinden. Als er iets is, bel mij maar."