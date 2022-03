Coureurs reageren opvallend enthousiast op Las Vegas-aankondiging

Vannacht werd bekend dat de Formule 1 vanaf aankomend jaar gaat racen in gokparadijs Las Vegas. De heren coureurs waren al eventjes op de hoogte van de aankondiging want bijna het gehele startveld reageerde in een video op de komst van de race. De Grand Prix in Las Vegas wordt de derde race in Amerika, naast Austin en Miami.

In de video krijgen de coureurs een foto van Las Vegas in hun handen gedrukt met de boodschap dat ze daar gaan racen. De monden van de coureurs vallen open en het enthousiasme is reusachtig. Onder andere Pierre Gasly, Esteban Ocon en Sergio Perez reageren opvallend enthousiast.