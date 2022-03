Palmer ziet slimme truc Verstappen: "Doet hij al voor de derde keer op rij!"

Max Verstappen is wisselend begonnen aan het gloednieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur won afgelopen weekend de Saoedische Grand Prix na een bloedstollende strijd met Charles Leclerc. Ook bij de seizoensopener in Bahrein vocht hij met Leclerc, zijn race eindigde echter in tranen aangezien Verstappen uitviel.

In beide races probeerde Verstappen te profiteren van safety car-fases. Vooral bij de herstarts doet Verstappen er alles aan om zo goed mogelijk uit de startblokken te komen. De Nederlandse Red Bull-coureur doet dat geheel op zijn eigen manier, hij gaat brutaal naast zijn voorganger rijden. Dit trucje paste hij ook al toe bij zijn kampioensrace in Abu Dhabi vorig jaar.

Herstart

De move van Verstappen begint langzamerhand de wereld op te vallen. Ook voormalig coureur Jolyon Palmer ziet het gebeuren. In zijn analyse voor de site van de Formule 1 legt Palmer het uit: "De herstart viel mij enorm op. Max doet dit al voor de derde keer op rij! Hij gaat simpelweg naast Charles rijden op weg naar de laatste bocht. Hierdoor kan de Ferrari-coureur de bocht niet op fatsoenlijke wijze aansnijden."

Reactietijd

Palmer heeft de tactiek van Verstappen uitgebreid geanalyseerd. De Britse voormalig Renault-coureur ziet een opvallend doel van de Nederlander: "Hij zal hierdoor een betere reactietijd hebben omdat hij simpelweg minder meters kan verliezen. Daarnaast heeft hij een beter zicht op Leclerc op het moment waarop hij aanzet. Maar hij zorgt er bovenal voor dat Leclerc niet op de buitenste lijn kan rijden."