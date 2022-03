Alonso vol vertrouwen: "Snelheid beter dan de resultaten zeggen"

Het team van Alpine begon vol ambitie aan het huidige seizoen. De Franse renstal wilde toeslaan onder de nieuwe reglementen maar vooralsnog is daar nog niet het gehoopte resultaat uit voortgekomen. In Saoedi-Arabië konden coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon aardig meekomen maar vochten ze vooral met elkaar.

De huidige reglementen waren de reden van de comeback tweevoudig wereldkampioen Alonso. De Spanjaard wil nog één keer goed voor de dag komen en hij hoopte met Alpine mee te kunnen doen voor de prijzen. Afgelopen jaar wilde hij warmdraaien om dit jaar toe te kunnen slaan. Bij de seizoensopener werd hij echter slechts negende en in Jeddah viel hij uit nadat hij een prachtig duel had uitgevochten met teammaat Ocon.

Bahrein

Alonso zelf ziet het allemaal echter zeer positief in. De Spaanse Alpine-coureur is van mening dat zijn seizoen vooralsnog op rolletjes loopt. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Ik denk dat ik twee geweldige races achter de rug heb. Eerst in Bahrein maar daar hebben we de verkeerde strategie gebruikt door op gebruikte banden te starten. Dat zat mij de gehele wedstrijd in de weg net als de motor, die was daar ook niet geweldig."

Snelheid

In Jeddah leek Alonso op weg naar een aardige hoeveelheid punten maar problemen gooide roet in het eten. Hij verloor snelheid en kwam uiteindelijk tot stilstand in de pit entry. De Spanjaard baalt vanzelfsprekend maar denkt dat de snelheid heus aanwezig is. "De snelheid is beter dan de resultaten doen blijken. We hebben punten weggeven aan de mensen achter ons. We hebben echter nog een lange weg te gaan en het geluk gaat keren. Hopelijk krijgen wij in de toekomst zelf wat cadeautjes. Ik denk eerlijk gezegd dat ik zesde of zevende kon staan in het kampioenschap, maar daar sta ik niet."