Gasly bezocht medisch specialist na darmklachten

Pierre Gasly scoorde in Saoedi-Arabië zijn eerste punten van het seizoen. De Franse AlphaTauri-coureur kwam als achtste over de streep en kon vier puntjes bijschrijven. De race zelf was echter geen plezierige voor Gasly, hij schreeuwde het in zijn auto uit van de pijn. Hij onthulde ontzettende pijn te hebben aan zijn darmen.

De Fransman moest zelfs een medisch specialist bezoeken na de race. Op foto's op social media is te zien dat Gasly met zijn overall nog aan op de onderzoekstafel ligt terwijl men zijn buik onderzoekt.

Pierre underwent some checks in Jeddah on Sunday after suffering with bad pains in his side. Hopefully, it isn't an issue that will affect him again. #F1 pic.twitter.com/DEMy94g4Rl