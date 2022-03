Gasly kende pijnlijke race: "Ik schreeuwde het uit"

Pierre Gasly nam gisteren sportief revanche na een uitvalbeurt is de seizoensopener. In Jeddah moest hij de eer hooghouden voor AlphaTauri nadat Yuki Tsunoda al voor de race de handdoek in de ring moest gooien. De Fransman deed het perfect en kwam uiteindelijk als achtste over de streep.

Maar de race verliep niet helemaal op rolletjes voor de Franse AlphaTauri-coureur. Gasly verging namelijk van de pijn in zijn cockpit. Na afloop was het redelijk de oude en kon hij de media te woord staan. Tegenover de internationale pers legde hij zijn situatie uit: "Dit waren de meest pijnlijke laatste 15 rondjes uit mijn gehele loopbaan. Ik weet niet wat er aan de hand was met mijn darmen maar ik ging dood van de pijn in de auto. Ik schreeuwde van de pijn."

Gasly had rondenlang te maken met een soort stevige steek en dat was alles behalve prettig. Hij is er eerlijk over tegenover de interviewers: "Ik had het gevoel dat ik bij elke bocht naar links werd gestoken aan de binnenkant van mijn darm. Dat was niet fijn. De laatste vijf ronden was ik echt aan het overleven. Ik had zoveel pijn, ik telde de rondjes af in mijn hoofd. Daarom ben ik blij met P8."