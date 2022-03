Video: Verstappen worstelt met plastic in jacht op Leclerc

Max Verstappen won afgelopen weekend de Saoedische Grand Prix na een prachtig duel met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Nederlander moest er zeker voor strijden en na afloop waren zowel Verstappen als Leclerc zeer tevreden. Beide vonden dat het duel geslaagd was en de coureurs hadden genoten.

De prestatie van Verstappen wordt alleen maar knapper als men zijn onboard-beelden doorneemt. Tijdens zijn jacht op Leclerc kreeg de regerend wereldkampioen namelijk te maken met een onprettige situatie. Een visor strip van Leclerc was namelijk aan de Red Bull blijven hangen en Verstappen had er last van. Een ronde lang deed Verstappen aan multitasken, hij joeg op Leclerc en worstelde met het plasticje.

Max’s car picks up a visor strip from Leclerc while he’s chasing him down on the pit straight. Max spends an entire lap trying to remove it while still catching Leclerc pic.twitter.com/fA7C5Hcfzh