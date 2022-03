Sainz hekelt rommelige situatie: "Dat was helemaal niet nodig"

Carlos Sainz kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Saoedi-Arabië. De Spaanse Ferrari-coureur kon redelijk onbedreigd deze positie binnenslepen nadat een duel met Sergio Perez er maar niet van kwam. Sainz was de Mexicaans Red Bull Racing-coureur voorbij gestoken bij de herstart maar dat lag in de lijn der verwachtingen.

Tijdens de safety car-periode beklaagde Sainz zich immers over de boordradio over Perez. Sainz had onder de safety car zijn pitstop gemaakt en kwam bij de pit exit Perez tegen. De Spanjaard reed net voor zijn Mexicaanse collega maar Perez snoepte de positie van hem af. Het zag er nogal kolderiek uit en Perez moest de plek teruggeven. Dit gebeurde echter pas na de safety car fase.

Zootje

Sainz was ook na afloop van de race niet geheel tevreden met de gebeurtenis. Hij was niet tevreden met hoe de wedstrijdleiding omsprong met dit moment. Tegenover Motorsport.com deed hij zijn kritische uitspraken: "Het werd echt een zootje en dat was helemaal niet nodig. We reden zes rondjes achter de safety car en Checo had genoeg tijd om mij er langs te laten. Dan hadden we goed kunnen duelleren bij de herstart."

Simpeler

Sainz pakte zijn tweede podium op rij en staat er nog steeds goed voor in de WK-strijd. Toch was hij na afloop in Jeddah niet tevreden. Hij wil dat de FIA beter gaat nadenken over het Perez-moment. "Stel je voor dat Russell mij had ingehaald. Wat was er dan gebeurd? Had Checo dan zowel mij als Russell er langs gelaten? Dat zou voor hem ook oneerlijk zijn. Of zou hij alleen Russell er langs laten? Dat is dan weer oneerlijk voor mij. Naar dit soort dingen moeten we beter kijken, dit soort processen moeten simpeler."