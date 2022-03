Russell redelijk tevreden: "Hebben te weinig downforce"

Regerend constructeurskampioen Mercedes beleeft vooralsnog een belabberd seizoen. De Duitse renstal heeft niet kunnen profiteren van de nieuwe reglementen en ze rijden rond op achterstand. Ferrari en Red Bull Racing zijn overduidelijk sneller dan Mercedes en zelfs Lewis Hamilton kan zijn draai maar niet vinden.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kwam in Jeddah maar niet in de wedstrijd. Hij kende een dramatische kwalificatie waardoor hij slechts als vijftiende van start ging. Tijdens de race vielen de puzzelstukjes ook niet bepaald zijn kant op, pech bij de VSC zorgde ervoor dat hij niet kon profiteren bij zijn pitstop. Hamilton moest zich weer door het verkeer heen worstelen en werd slechts tiende.

Downforce

Teamgenoot George Russell deed het veel beter en hield de schade beperkt. De talentvolle Brit kwam, ondanks de porpoising-problemen, als vijfde over de streep. In een persbericht van Mercedes laat hij weten tevreden te zijn: "Het was een sterke race op het gebied van ons punten potentie maximaliseren. De auto voelde best goed maar we hebben te weinig downforce omdat we de auto niet dicht op de grond krijgen."

Pushen

Russell is zich er daarnaast heus wel van bewust dat het verschil met de concurrentie vrij fors is. Ferrari en Red Bull verdwijnen aan de horizon terwijl Mercedes lijdzaam moet toezien. De Britse coureur ziet echter dat men hard werkt: "Iedereen werkt zo hard mogelijk. In Brackley en Brixworth doen ze er alles aan om dat goed te dichten, we blijven pushen tot het gat verdwenen is."