Verstappen ziet moeilijkheden bij volgen voorganger: "Gewicht duwt banden over de grens"

Max Verstappen en Charles Leclerc vochten gisteren een heroïsch duel uit om de overwinning in Jeddah. De twee sterke coureurs waren rondenlang aan elkaar gewaagd en ze gaven elkaar geen moment de kans om weg te rijden. Het duo deed aan een soort stuivertje wisselen en uiteindelijk kwam Verstappen als de winnaar over de streep.

Het was overduidelijk dat Verstappen en Leclerc elkaar aardig konden volgen tijdens hun duel. De twee coureurs waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Het gevecht maakte ook duidelijk dat het erop lijkt dat de nieuwe regels hun werk doen. Het was namelijk de bedoeling van de nieuwe reglementen dat de coureurs elkaar beter kunnen volgen.

Gewicht

Verstappen denkt er echter iets anders over. De Nederlandse Red Bull-coureur werd er op de persconferentie voor de top drie naar gevraagd en was er duidelijk over: "Ik denk dat je met deze auto's beter kan volgen, het hangt alleen een beetje van de banden af. De harde band was capabeler om andere auto's te volgen dan de andere compounds. Die gaven het echt op, al hangt dat ook een beetje van het circuit af. Ik denk dat het gewicht van de auto je banden ook over de grens duwt."

Beter begrijpen

De Nederlandse Red Bull-coureur is overwegend positief maar ziet gewicht-technisch nog wel wat problemen. De winnaar van de Saoedische Grand Prix weet wat er moet gebeuren: "Het is iets waar we in de toekomst naar moeten kijken. We hebben het volgen het racen wel verbeterd maar als je banden en het gewicht je niet laten vechten is dat jammer. In de eerst stint konden we meer vechten als de banden niet zo snel kapot waren gegaan. Iedereen had dezelfde problemen op hetzelfde moment. Dus dat moeten we beter gaan begrijpen."