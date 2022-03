Sainz kreeg zijn zin in duel met Perez: "Regels zijn regels"

Achter het epische duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc kwamen ook de teamgenoten van de rivalen dicht bij elkaar in de buurt. Carlos Sainz en Sergio Perez probeerden elkaar ook het vuur aan de schenen te leggen maar het werd nooit zo spannend als aan de kop.

Sainz had al voor de start problemen met zijn Ferrari. De Spaanse coureur zag dat zijn team een haast klus uitvoerde en de wagen weer op tijd had gerepareerd. Daarnaast werd hij tijdens de safety car-fase per ongeluk ingehaald door Perez en kreeg hij die plek weer terug.

Na afloop van de race verscheen Sainz voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. Voor de tweede keer dit jaar mocht hij immers weer naar het podium. Het moment met Perez bleef niet onbesproken: "Het was een close call met Checo maar uiteindelijk had hij pech, regels zijn regels. Ik reed net voor hem bij de safety car lijn en daarna was het zaak om de plek te behouden."