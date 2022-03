Bottas geeft toe dat coureurs twijfelden: "Alle opties besproken"

Over ongeveer twee uur gaan de Saoedische Grand Prix van start in Jeddah. Het is een klein wonder dat de heren coureurs dan aan de start van de race staan want vrijdagnacht leek het er eventjes op dat er helemaal niet geracet zou worden. Door de gebeurtenissen van de kwalificatie is men het waarschijnlijk al weer vergeten maar vrijdagmiddag werd er een aanslag gepleegd in Jeddah.

Verderop in de stad werd er een drone-aanval gepleegd door Jemenitische Houthi-rebellen op een depot van Aramco. De coureurs overlegden urenlang over het wel of niet doorgaan van de race. Het leek erop dat men de race wilde afblazen, de veiligheid werd in twijfel getrokken. Na uren vergaderen en briefings werd er uiteindelijk toch besloten om te racen, de coureurs konden zich echter niet uitspreken aangezien de mediasessies waren afgeblazen.

Zorgen

Na afloop van de kwalificatie kregen de coureurs vanzelfsprekend wel vragen over de nachtelijke vergaderingen. De meeste coureurs gingen er te diep op in maar Valtteri Bottas besprak de situatie wel. Tegenover The Race sprak de Alfa Romeo-coureur zich uit: "We maakten ons allemaal zorgen over of het wel veilig was om hier te racen. We kregen goede uitleg over de zaken."

Alle opties

Bottas geeft toe dat de coureurs serieus hebben overwogen om niet te racen. Het is duidelijk dat vijf coureurs liever niet wilden racen maar Bottas wil niet vertellen of hij één van die mannen was. "We hebben alle opties besproken, dus ook wat er zou gebeuren als we niet zouden racen. Dat zou dan betekenen dat de teams nog een aantal dagen moesten blijven om alles in te pakken en we kunnen niet zomaar nieuwe vluchten naar huis creëren."