Verstappen baalt: "Als je geen vertrouwen hebt kan je niet aanvallen"

Max Verstappen kende een waardeloze kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Nederlandse Red Bull-coureur had moeite met zijn bolide er reed slechts de vierde tijd. Een flinke meevaller was de man op pole, de grote rivalen van Ferrari werden namelijk verslagen door niemand minder dan Sergio Perez.

De pole voor zijn teamgenoot was slechts een pleister op de wonden van Verstappen. Hij baalde als een stekker dan dat liet hij ook doorschemeren op zijn eigen website: "Tijdens het derde kwalificatiedeel had ik helemaal geen grip meer. Ik heb geen idee wat er aan de hand was met de eerste set banden maar het was echt verschrikkelijk. Ik gleed overal. De laatste set was ietsje beter maar ik had nog steeds niet het juiste gevoel. Ik kon niet pushen in de snelle bochten door het gebrek aan grip en balans. Als je het vertrouwen niet hebt kan je niet aanvallen."

Toch heeft Verstappen wel het grootste vertrouwen in de dag van morgen. De Nederlander zag namelijk zijn teamgenoot vliegen en dat geeft vertrouwen. "Mijn kwalificatie was niet echt geweldig maar het positieve is dat onze auto snel is, Checo heeft immers pole position. Hij reed een goede ronde en hij heeft het goed gedaan. Ik ben heel erg blij voor hem."