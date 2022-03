"Alonso zet Alpine op dezelfde hoogte als Red Bull en Ferrari."

Het team van Alpine heeft dit jaar een flinke stap vooruit gemaakt, zo is de eerste voorzichtige conclusie na twee kwalificatiesessies en de Grand Prix in Bahrein. Gisteren tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië reden Esteban Ocon en Fernando Alonso respectievelijk naar een vijfde en zevende startplaats.

Hiermee was Alpine na Red Bull Racing en Ferrari het enige team dat met twee auto's in de top 10 wist te kwalificeren. Alonso is trots op deze prestatie: "Er zijn slechts drie teams die beide auto's in Q3 hebben gekregen en dat zijn Ferrari, Red Bull en Alpine. Met die prestatie moeten we tevreden zijn maar morgen is er nog een lange race te rijden. We hebben afgelopen jaar gezien dat er ongetwijfeld safety cars op de baan komen en daar moeten we ons op voorbereiden."

De Spanjaard kijkt ook tevreden terug naar de progressie die het team de afgelopen weken heeft geboekt: "Ik denk dat de posities waar we nu staan volgens onze verwachtingen zijn. We zijn hier in Jeddah meer competitief dan we in Bahrein vorige week waren. De afgelopen twee weken zijn zeer positief voor het team en de auto voelt bovendien erg goed aan."

Zowel Ocon als Alonso scoorde vorige week zondag in Bahrein punten. De Fransman kwam als zevende over de finish met twee plaatsen achter zich, op de negende positie, zijn Spaanse teamgenoot.