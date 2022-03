Hülkenberg leeft mee met afwezige Vettel: "Wens hem een spoedig herstel"

Nico Hülkenberg mag dit weekend weer plaatsnemen achter het stuur van de Aston Martin. De Duitser vervangt weer zijn landgenoot Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen kan nog steeds geen negatieve coronatest laten zien en daardoor kan hij dan ook niet in actie komen op het Jeddah Corniche Circuit.

Hülkenberg heeft zich op zijn beurt zo goed mogelijk voorbereid op de Saoedische Grand Prix. De Duitse coureur heeft nog nooit gereden op het circuit en daarom heeft hij afgelopen week veel meters gemaakt op de simulator. Daarnaast heeft hij op de simulator ook veel meer nieuwe meters kunnen maken achter het stuur van de nieuwe AMR22, waar hij amper ervaring mee had.

Meeleven

De sympathieke Duitser kijkt met goed vertrouwen vooruit op zijn tweede invalbeurt van het jaar. In een persbericht van zijn ploeg spreekt de parttime-teamgenoot van Lance Stroll zich uit: "Nadat ik vorige week in Bahrein meer kennis heb kunnen maken in de AMR22, zal de Grand Prix in Saoedi-Arabië mij de kans geven om de auto beter te kunnen begrijpen."

Hülkenberg leeft vanzelfsprekend mee met zijn afwezige ploeggenoot Vettel. De Duitse coureur weet als geen ander hoe rot het is om een race vanaf de zijlijn te bekijken. "Natuurlijk wens ik Sebastian echt een spoedig herstel. Maar persoonlijk kijk ik toch enorm uit naar de uitdaging van deze week. Ik zal dit weekend keihard mijn best gaan doen voor het team Aston Martin."