Sainz wil niets weten van favorietenrol: "Niemand heeft het over Honda"

Het team van Ferrari is de torenhoge favoriet voor het Grand Prix weekend in Saoedi-Arabië. De Italiaanse renstal heeft deze favorietenrol te danken aan de zeer succesvol verlopen seizoensopener in Bahrein. Alle ogen zijn gericht op de legendarische renstal maar bij Ferrari zelf wijst men het liefst naar de rivalen.

In Bahrein wist Ferrari een 1-2 binnen te slepen. Charles Leclerc won de race na een boeiend gevecht met Red Bull Racing-ster Max Verstappen. De Nederlander viel echter uit waardoor tweede Ferrari-coureur Carlos Sainz als tweede over de finishlijn kwam. Ferrari maakte indruk en mede daardoor kijkt iedereen dit weekend met argusogen naar de prestaties van de scharlakenrode renstal.

Data

Bij Ferrari willen ze echter niet te hard van stapel lopen. Men wil niets weten van een favorietenrol en iedereen in het rood deelt die mening. Ook Sainz is nog niet zeker van zijn zaakjes. De Spanjaard spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Momenteel hebben we niet genoeg data om te zeggen hoe competitief wij hier zijn. We hebben ook nog maar één raceweekend gehad."

Sainz vreest daarnaast de concurrentie. In Bahrein was Max Verstappen immers betrokken bij het duel om de koppositie. Ferrari-man Sainz kijkt dan ook liever naar de Oostenrijkse renstal: "Wij hebben een goede stap gezet met de motor maar de anderen beschikken ook nog steeds over een zeer sterke power unit. Red Bull had in Bahrein meer topsnelheid dan wij, Je hoort eigenlijk helemaal niemand over die Honda-motor. Iedereen vond ons top maar de Red Bull ging gewoon vijf kilometer per uur harder."