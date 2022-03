Wolff weigert topmensen van Red Bull: "Ik doe het liever alleen"

Mercedes Toto Wolff wil absoluut niet samenwerken met Red Bull-coryfeeën Helmut Marko, Christian Horner of Max Verstappen onder één paraplu binnen Mercedes. "Ik doe het liever alleen", zei de Oostenrijker stellig tijdens een interview met Bild.

Er werd hem ook gevraagd wie de drie beste coureurs op de huidige grid waren, en ondanks dat Verstappen wereldkampioen was, suggereerde de teambaas zonder blikken en blozen dat de Nederlander niet opgewassen is tegen de coureurs van Mercedes. "Hamilton, George Russell en Max Verstappen", zei hij. "In deze volgorde."

De uitspraken zijn niet verrassend. Wolff vocht met Mercedes in 2021 intens met Red Bull. De emoties liepen hoog op in beide kampen en dat heeft de relatie tussen beide renstallen bekoeld. Ook staat de Oostenrijkse teambaas om bekend dat hij nooit zijn team in de media afvalt.