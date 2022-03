Hülkenberg vervangt Vettel ook in Saoedi-Arabië

Sebastian Vettel mist ook de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Duitser Aston Martin-coureur testte voorafgaand de seizoensopener in Bahrein positief op het coronavirus. Gisteren liet Aston Martin weten dat ze hun beslissing tot vanochtend zouden uitstellen. Vettel kan nog geen negatieve test tonen dus kan hij niet racen in Jeddah.

Zijn vervanger is weer Nico Hülkenberg. De Duitse reservecoureur kroop ook in Bahrein al achter het stuur en hij mag deze comeback nu dus een vervolg geven. In Bahrein verliep zijn comeback niet bepaald naar wens, de Aston Martin is niet vooruit te branden en men is belabberd aan het seizoen begonnen.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.



Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.



We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2