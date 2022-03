Davidson ziet Leclerc anders reageren op Verstappen: "Charles heeft hem dat nooit vergeven"

Tijdens de seizoensopener in Bahrein vochten Max Verstappen en Charles Leclerc geruime tijd een gevecht uit voor de koppositie. De twee coureurs kregen met hun gevecht de fans op de banken maar uiteindelijk moest Verstappen zijn aanvalspogingen staken. Hij leek op weg naar de tweede plaats maar uiteindelijk viel hij uit in de slotfase, Leclerc won de race.

Verstappen en Leclerc hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Al in hun kartperiode vochten de twee hevige duels uit en ook in de Formule 1 kwamen ze elkaar meermaals tegen. Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van 2019 duelleerden de twee om de koppositie in de slotfase. Verstappen versloeg Leclerc in een heel erg hevig duel waarbij ze elkaar kortstondig raakten.

Vergeven

Volgens voormalig coureur en Sky Sports-analist Anthony Davidson is dit een bepalend moment geweest voor de twee. Bij zijn werkgever verwijst Davidson naar de bewuste race in Oostenrijk: "Met nog drie rondjes te gaan waagde Verstappen daar een poging in de hairpin bocht 3. Het lukte niet echt omdat hij Leclerc ruimte gaf aan de buitenkant, Charles kwam terug en het was fair racen. In de volgende ronde duwde hij hem echter wijd en ik denk dat Charles hem dat nooit heeft vergeven."

Behandeling

Davidson denkt dat die wedstrijd een onuitwisbare indruk heeft achter gelaten op Leclerc. De Monegask paste zijn stijl aan en later dat jaar won hij alsnog zijn eerste race. Davidson: "Ik denk dat Charles elke keer als hij met Max duelleert, hem nu een ander soort behandeling geeft. In Bahrein zag ik dat dit direct gebeurde toen de twee elkaar tegen kwamen op de baan."