Berger looft agressie Verstappen: "Anders had hij geen kans op wereldtitel"

Max Verstappen gaat er dit jaar alles aan doen om zijn wereldtitel te verdedigen. De Nederlander begon die missie in mineur, bij de seizoensopener in Bahrein viel hij immers uit. Aankomend weekend krijgt hij in Saoedi-Arabië een volgende kans op het verdedigen van zijn wereldtitel.

Afgelopen jaar vocht Verstappen in Saoedi-Arabië het zoveelste verbeten duel uit met zijn rivaal Lewis Hamilton. De twee raakten elkaar op een bizarre wijze maar ze konden allebei hun weg vervolgen. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen kroonde zich een race later tot wereldkampioen. Nu keert het Formule 1-circus dus weer terug op het circuit in Jeddah waar men vorig jaar historie schreef.

Agressie

Vorig seizoen toonde Verstappen in Jeddah zijn scherpe kant. Dit jaar heeft de Nederlander dat nog niet kunnen laten zien maar volgens voormalig coureur Gerhard Berger was dit wel belangrijk voor Verstappens titelstrijd. Tegenover Motorsport.com spreekt Berger zich uit: "Afgelopen jaar moest hij wel agressief zijn want de auto van Lewis was beter. Als Max niet zo agressief was geweest, dan had hij geen kans gehad op het winnen van de wereldtitel. Hij deed simpel weg wat hij moest doen."

Pijn

Berger denkt dat Verstappen deze tactiek voor dit jaar misschien overboord moet gooien. De Oostenrijker heeft er zo zijn theorie over: "Als zijn auto dit jaar de beste is, dan gaat hij zich misschien aanpassen. Hij gaat het dan misschien op een andere manier doen omdat die agressiviteit niet meer nodig is. Als je dan zo agressief gaat rijden en het werkt niet, dan raak je elkaar of val je uit en doet dat dan pijn."