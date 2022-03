Russell wil niets weten van strijd met Hamilton: "Proces het werk laten doen"

George Russell krijgt dit jaar zijn kans bij het absolute topteam van Mercedes. De jonge Brit mag zich tonen aan de wereld als de teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Vooralsnog is alles koek en ei tussen de twee maar het is de vraag hoe deze relatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Russells voorganger Valtteri Bottas was jarenlang de trouwe rechterhand van Hamilton. De Fin reed overduidelijk in dienst van Hamilton en kon slechts sporadisch voor eigen kansen gaan. Het is nog maar de vraag of Russell dit ook gaat doen, hij staat immers al jaren te boeken als één van de grootste talenten van de autosport. Bij de seizoensopener in Bahrein kwam het in ieder geval nog niet tot een clash.

Headline

Russell zelf wil niets weten van een rivaliteit. Hij benadrukt maar wat graag hoe goed zijn band met Hamilton is. In gesprek met het tijdschrift GQ doet hij dat nog maar eens: "Het is zo dat Lewis en ik een goede band hebben. Iedereen wil graag mijn woorden verdraaien voor een goede headline, ze zeggen dat ik Lewis naar de kroon wil steken ofzo. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Natuurlijk rijd ik in de Formule 1 om de wereldtitel te pakken. Als ik dat doel wil bereiken moet ik iedereen verslaan, ook Lewis."

Proces

De jonge Brit wil voor dit seizoen niet te hard van stapel lopen. Russell doet er alles aan om de hoge verwachtingen omtrent zijn persoon te temperen. "Mensen vragen mij vraag naar mijn doel voor dit seizoen. Ik antwoord daar nooit op dat ik wereldkampioen wil worden. Hoe word je dan wereldkampioen? Je moet volgens mij het proces het werk laten doen. Ik ben een coureur die slechts twintig punten heeft gescoord in zestig races. Dat ik een contract heb getekend bij misschien wel het beste team ooit zegt helemaal niets. Ik race tegen misschien wel de beste coureur ooit, ik moet laten zien dat ik hier ben met een reden."