De seizoenstart van afgelopen weekend eindigde in Bahrein in mineur voor Max Verstappen. De Nederlander streed lang om de winst en leek daarna af te stevenen op een keurige tweede plek. In de slotfase ging het echter mis, de Red Bull stopte ermee en het was einde race voor de Nederlander. Tot overmaat van ramp viel ook teammaat Sergio Perez uit.

De Red Bull Racing-ploeg hoeft echter niet lang te wachten op revanche. Dit weekend staat immers de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah op het programma. Verstappen aast hier weer op een goed resultaat nadat hij er vorig seizoen na een incidentvolle race als tweede over de streep kwam. De teleurstelling van vorige week is echter nog lang niet verdwenen.

Samen

Verstappen baalt dan ook nog van de mislukte seizoensopener. De Nederlandse regerend wereldkampioen spreekt zich uit op zijn eigen website: "Het vorige weekend was moeilijk voor ons allemaal. Als team winnen en verliezen we samen, maar we komen sterker terug. Ons pakket is goed en in Bahrein waren we competitief, we kunnen dus positieve punten halen uit het weekend. Het seizoen is nog lang en we hebben nog maar één race gehad."

Nieuw

De baan in Jeddah blijft nog steeds een lastige voor Verstappen. De enkelvoudig wereldkampioen is wel nieuwsgierig naar het weekend. "Als we vooruit kijken naar Saoedi-Arabië, dan is de baan nog zeer nieuw voor ons. Vorig jaar was de vochtigheid nogal een uitdaging. Ze hebben in de eerste sector wat verbeteringen door gevoerd met het oog op de zichtbaarheid, ik ben benieuwd. Het circuit is heel erg snel met hoge snelheden op de rechte stukken. De auto's zijn dit jaar wat zwaarder dus het wordt interessant om te zien hoe dat gaat. Ik heb er zin in, hopelijk wordt het genieten."