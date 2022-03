Alesi vindt Ferrari sterker dan Red Bull & Mercedes: "Dat gaat niet werken"

In Bahrein werd duidelijk dat Ferrari en Red Bull Racing de twee snelste teams van de grid zijn. Daarachter zal Mercedes de dienst uitmaken. De Duitse regerend constructeurskampioen komt duidelijk snelheid tekort en heeft nog steeds moeite met porpoising. Toch is het de verwachting dat ze snel weer mee kunnen gaan doen voor de prijzen.

Alle drie de teams rijden dit jaar met zeer sterke line-ups. Kenners zijn er nog niet over uit maar alle drie de teams worden gezien als de ploegen met de sterkste coureurs. Bij Red Bull rijden immers wereldkampioen Max Verstappen en zijn trouwe rechterhand Sergio Perez. Het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz wordt ook veelvuldig geprezen. Bij Mercedes verwacht men veel van George Russell naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Red Bull & Mercedes

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi bekijkt het topteam-duel met verregaande interesse. Tegenover het Italiaanse Corriere della Sera spreekt de Fransman zich uit: "Het is nou eenmaal zou dat Perez niet altijd betrokken is bij het kopduel. Hamilton zal willen bewijzen dat hij nog steeds de sterkste is bij Mercedes terwijl Russell een wereldkampioen wil verslaan. Dat gaat niet werken."

Ferrari

Over zijn voormalige werkgever Ferrari is Alesi veel positiever. De Fransman is van mening dat zowel de auto als de coureurs heel goed zijn. "Ze hebben een auto die goed voor de dag kan komen onder alle omstandigheden. Het is de mooiste auto van het veld. Met Leclerc en Sainz heeft Ferrari ook nog eens het sterkste duo van het veld, zelfs terwijl ze allebei een compleet ander karakter hebben."