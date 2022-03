Binotto wijst naar Red Bull: "Ze blijven de favoriet"

Ferrari domineerde de eerste race van het nieuwe seizoen. De Italiaanse renstal zag Charles Leclerc een zeer sterk weekend afwerken. De Monegask pakte op zaterdag met overtuiging de pole position en op zondag wist hij ook de race op zijn naam te schrijven. Teammaat Carlos Sainz had wat meer moeite maar de Spanjaard werd wel tweede op zondag.

De Ferrari's vochten in de race een sterk duel uit met Red Bull Racing. Het verhaal is bekend, beide Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez vielen uit in de slotfase. Door de dubbele uitvalbeurt kon Ferrari de winst veiligstellen en daarmee maakten ze de favorietenrol waar, al denken ze daar zelf nogal anders over.

Favoriet

Bij Ferrari ziet men namelijk nog steeds een andere favoriet. Teambaas Mattia Binotto wijst in gesprek met Motorsport.com richting Red Bull: "Ze zijn echt enorm sterk. Tijdens de kwalificatie bewezen ze heel erg goed te zijn en alles ging echt om de details. Tijdens de wedstrijd hadden ze sterker kunnen zijn maar ze hadden betrouwbaarheidsproblemen. We moeten niet vergeten dat ze de wereldkampioen zijn. Ze blijven de favoriet."

Potentie

Ook over zijn eigen wagens is Binotto zeer te spreken. De teambaas wil echter nog steeds niet te hard van stapel lopen en blijft kalm. "Er zit echt nog meer potentie in onze auto maar we moeten hem wel verder ontwikkelen. Wanneer de basis goed is moet je ervoor zorgen dat je updates ook een stap naar voren zijn. Dit is nog belangrijker met het budgetplafond. We kunnen onszelf geen enkele misstap veroorloven. Er is slechts een beperkt aantal mogelijkheden. Wat we ook doen, we moeten ervoor zorgen dat we goede stappen zetten."