Russell kijkt terug: "Ik kwam over als een lul"

George Russell is sinds dit jaar de opvolger van Valtteri Bottas bij het team van Mercedes. De talentvolle Brit kende een lastig eerste weekend in Duitse dienst, in Bahrein kende hij een rampzalige kwalificatie. Hij moest de race zelfs achter Bottas starten maar kwam uiteindelijk met het nodige geluk als vierde over de finishlijn.

Russell leek altijd al voorbestemd voor een Mercedes-toekomst. De Brit werd al geruime tijd gesteund door de Duitse gigant en het was dan ook een no brainer dat hij op een dag in de Mercedes zou rijden. Vorig seizoen bevond hij zich echter in een lastig parket na de race op Imola. De toenmalig Williams-coureur crashte keihard met Bottas en was daarna op zijn zachts gezegd niet heel vriendelijk voor de Fin.

Lachen

Ongeveer een jaar later kijkt Russell met enige schaamte terug op het moment. In een interview met GQ bespreekt hij het moment vanuit zijn huidige perspectief: "Ik kwam echt over als een lul. Als ik nu terug kijk op hoe ik daarmee omging, dan zou ik waarschijnlijk lachen en mijzelf afvragen van wat doe je? Ik zag eruit als een volledige idioot en ik zag eruit alsof ik mijn kalmte kwijt was. Als ik eerlijk ben, ik was mijn kalmte voor een seconde echt kwijt."

Vooraan

Russells woede-uitbarsting in Imola zorgde voor een aantal opgetrokken wenkbrauwen bij Mercedes. Uiteindelijk had het geen enkel effect op zijn toekomst. Na drie leerzame jaren Williams kreeg hij toch promotie naar het absolute topteam. Russell spreekt zich erover uit: "Ik race als zeventien jaar en veertien jaar daarvan reed ik vooraan. Zodra ik weer iets van twee races heb gereden is het allemaal weer normaal."