Binotto verbaasd door concurrentie: "Had Red Bull veel sterker verwacht"

Voorafgaand de Grand Prix van Bahrein werden Ferrari en Red Bull aangewezen als de grote favorieten. De verwachtingen werden maar deels waargemaakt want in de race was Ferrari toch een stap sneller dan de Oostenrijkse concurrent. Het was echter een verrassing want Red Bull was volgens velen toch de te kloppen ploeg.

Red Bull werd in het voorseizoen volledig opgehemeld door de concurrentie en veel kenners. Ook over Ferrari waren de geluiden positief maar de Italianen wilden zelf niet meelopen in de positieve polonaise. Uiteindelijk sloot Ferrari de seizoensopener af met een 1-2 met als grote winnaar Charles Leclerc. Red Bull bleef echter met lege handen achter door de veelbesproken dubbele uitvalbeurt.

Sterker

Ferrari-teambaas Mattia Binotto had een veel fellere strijd verwacht. De gekrulde teambaas zat echter dat zijn manschappen het relatief makkelijk hadden. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik had verwacht dat Red Bull veel sterker zou zijn. Ik denk wel dat ze sterk waren maar er waren een aantal problemen tijdens de race. Al weet ik daar niet alles van natuurlijk. De eerste stint ging wel enorm snel."

Zorgen

Red Bull-kopman Max Verstappen vocht namelijk wel eventjes een zeer spannend en spectaculair duel uit met Leclerc. Het zorgde voor zweet bij Binotto: "Verstappen reed op oudere banden net zo snel als Charles op nieuwe banden, dus ja ik maakte mij wel zorgen. Gelukkig hebben wij een hele goede race gereden. Het was echt belangrijk dat we de auto veilig naar de eindstreep brengen."