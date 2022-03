McLaren herdenkt Senna op geboortedag

Op deze datum werd de legendarische Ayrton Senna in 1960 geboren. De Braziliaan wordt gezien als één van de beste coureurs die de wereld ooit heeft gezien. Zijn levensloop is wereldberoemd en ook zijn verdrietige overlijden tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift.

Senna boekte in zijn loopbaan de meeste successen bij het team van McLaren. De Britse renstal herdenkt de legendarische Braziliaan dan ook op zijn geboortedag. Op sociale media deelt de eveneens legendarische renstal de legende Senna een indrukwekkende collage.