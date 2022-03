Zhou in de wolken: "Ik ga deze dag nooit vergeten'

Gisteren stond er één debutant op de grid in Bahrein. Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou is de eerste Chinees ooit in de Formule 1 en hij steeg boven zichzelf uit. In de kwalificatie werd Zhou nog volledig overklast door zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas maar in de race maakte hij veel goed.

De Chinees met startnummer 24 vocht de gehele race enkele interessante gevechten uit. Hij startte slechts als vijftiende maar al snel reed hij veel verder naar voren. Hij profiteerde optimaal van de uitvalbeurten van de Red Bulls en Pierre Gasly. Hij kwam daardoor als tiende over de streep en dat betekende een punt. Hij was dus gelijk ook de eerste Chinees met een WK-punt.

Emoties

Na afloop van de race was Zhou redelijk emotioneel. Hij verscheen met een goed gevoel terug bij zijn team en daar sprak hij zich uit in een persbericht. "Ik heb zo blij! Ik ben echt sprakeloos. Er zijn deze avond zoveel emoties maar mijn eerste gedachte gaat naar het team. Ik heb gezien hoe hard iedereen heeft gewerkt en als je ziet waar we vorig jaar stonden vergeleken met nu, dan is dat prachtig."

Emotioneel

Zhou verwezenlijkte zijn jongensdroom maar daarvoor moest hij hard werken. Bij de start schoot zijn auto namelijk in de anti-stall waardoor hij een lastig race voor zijn kiezen kreeg. Hij vocht zich echter door de problemen heen met een mooie tiende plek als resultaat. "De cooldown ronde was nogal emotioneel. Ik ben zo trots op mijn team en mijn teamgenoot, ik ben trots op al het harde werk dat we hebben verricht om tot dit resultaat te komen. Ik zal deze dag nooit vergeten en ik zal nog even gaan genieten. Maar daarna gaat alle aandacht naar Jeddah."