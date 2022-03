Verstappen baalt na slechte seizoenstart: "Strategie en betrouwbaarheid niet goed"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen had zich de seizoensopener in Bahrein vast anders voorgesteld. De Nederlander leek op weg naar de tweede plek maar na problemen viel alles in het water. Vlak na de late safety car viel de Limburger stil en eindigde zijn race in een tranendal. Geen punten, ook niet voor Red Bull want ook teammaat Sergio Perez viel uit.

Na afloop verscheen de teleurgestelde Verstappen al snel bij de media. Terwijl de top drie een feestje vierden reflecteerden de Nederlander bij Viaplay op zijn jammerlijke seizoensstart: "Het was sowieso een moeilijke wedstrijd. Ik had niet de balans van vrijdag en ik kon heel erg moeilijk de degradatie regelen. Er zat gewoon geen balans in de auto."

Gevoel

Maar Verstappen had nog veel meer problemen dat alleen met de balans. De Nederlandse Red Bull-coureur ondervond ook problemen met zijn remmen. "Als ik dichtbij kwam werden de remmen te warm, dus dan moest ik weer teveel gaan liften. De strategie was ook niet helemaal top, dus daar moeten we naar kijken. Ik had twee keer de kop kunnen pakken maar er werd mij gezegd om rustig te rijden. Volgende keer ga ik op mijn gevoel af."

Stuur

Verstappen zette nog wel aan maar de problemen waren te groot. Hij wilde zelfs genoegen nemen met de tweede plaats. "Dan ga je denken, een tweede plek is niet verkeerd. Na die pitstop was er iets mis met het stuur. Normaal draait het stuur heel soepel maar bij mij zat hij de hele tijd vast."

Daarna kreeg de Nederlander ook nog problemen met de benzine toevoer en was het einde verhaal, waardoor hij met 0 punten de eerste race verlaat.