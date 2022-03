Polesitter Leclerc waarschuwt: "Ruimte voor verbetering"

Charles Leclerc heeft de eerste slag van 2022 geslagen. De Monegask sloeg toe in de kwalificatie en noteerde in zijn Ferrari de snelste tijd. Hij versloeg Max Verstappen en Carlos Sainz in een spannend duel der rondetijden. Tijdens de trainingen was Verstappen sneller maar waar het moest stond Leclerc op.

De glimlach op het gezicht van de Monegask sprak boekdelen. Na twee matige jaren is Ferrari weer terug en de opluchting was merkbaar. Tegenover interviewer van dienst sprak Leclerc zich uit: "Het voelt goed! De afgelopen twee jaar waren enorm lastig voor het team. We hoopten dat deze kans ervoor zou zorgen dat we weer vooraan mee kunnen doen. We hebben als team enorm hard gewerkt om ons in een positie zoals deze te vechten."

Pole

Max Verstappen was de gehele kwalificatie bloedsnel en bij Ferrari begon men zich toch wat zorgen te maken. Leclerc was zelfs helemaal niet tevreden met zijn vorm, toch vloog hij over de baan in de derde kwalificatiesessie. "Ik denk dat de sessie zeer tricky was en ik was niet compleet tevreden met mijn rijden. Maar ik kreeg het toch voor elkaar om dat rondje eruit te krijgen en we starten op pole."

Verbetering

De Monegask is van mening dat het allemaal nog een tandje beter kan. Hij denkt zelfs dat er nog meer in het vat zit voor zijn ploeg: "Natuurlijk is er ruimte voor verbetering. Het is allemaal anders. Tijdens het testen probeerden we veel verschillende manieren van rijden uit en de beste hebben we nog niet gevonden. Er komt zeker nog maar van onze kant. Dit voelt goed."