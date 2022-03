“Bottas moet PU-component vervangen na mislukte eerste training.”

Valtteri Bottas had zijn eerste vrije training in dienst van Alfa Romeo vast anders voorgesteld. Al zeer vroeg in de sessie moest de Fin gisteren terugkeren in de pitbox van zijn team. Er waren problemen met een component van de power unit en Bottas kon geen tijd noteren.

Bottas krijgt de twijfelachtige eer van de eerste coureur die dit seizoen een PU-component moest vervangen. Het Zwitserse team moest volgens de documenten van de FIA nieuwe control electronics instaleren in de wagen van Bottas. Er volgt vanzelfsprekend geen straf voor de onfortuinlijke Fin, die hierdoor zeer veel nuttige tijd in de ochtendsessie verloor.

Tijdens de tweede vrije training bleek dat men het euvel had verholpen door het vervangen van het onderdeel. Bottas reed een zeer sterke tweede training in het Bahreinse kunstlicht. De ervaren Fin was met afstand sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Guanyu Zhou. Bottas noteerde de zesde tijd en was daarmee sneller dan onder andere Sergio Perez en Lewis Hamilton.