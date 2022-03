Hamilton onthult straf na missen FIA Gala

Lewis Hamilton kende vandaag een vrij teleurstellende vrijdag in Bahrein. De Britse Mercedes-coureur was overduidelijk langzamer dan de concurrentie en noteerde tijdens de eerste training slechts de zevende tijd. In de tweede training ging het allemaal wat minder en noteerde hij slechts de negende tijd van de sessie.

Hamilton had in Bahrein ook nog een oude rekening open staan, een gevolg van de absurde seizoensontknoping van vorig seizoen. De Brit skipte namelijk het FIA Gala vorig jaar en dat mag volgens de regels van de Formule 1 niet. Hamilton werd immers tweede in het kampioenschap en de top drie moet aanwezig zijn bij het gala. Zijn afwezigheid betekende een straf waarvan de zwaarte nog onbekend was.

Er gingen veel wilde verhalen rond, zo zou Hamilton nog wel eens tegen een gridstraf kunnen aanlopen. In Bahrein liet de Brit echter weten dat de soep niet zó heet gegeten moet worden. Op de persconferentie op de vrijdagochtend was hij er duidelijk over: "Er zal sprake zijn van een boete van een zekere hoogte. We zullen er echter op toe zien dat het geld wordt geschonken aan kansarme jongeren die het proberen te redden in de engineering in de wereld van de autosport."